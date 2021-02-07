Наталія Могилевська поділилася рецептом корисного сніданку

Популярна українська артистка Наталія Могилевська не перестає зачаровувати фанів своєю стрункою фігурою. За словами шанувальників, останнім часом жінка має чудовий вигляд. Багато хто поцікавився секретом її красивої фігури. Проте, Наталія Могилевська відразу розповіла, що саме допомогло їй стати такою стрункою. За словами співачки, велику роль відіграє сніданок. Саме завдяки йому можна схуднути та привести тіло в порядок.

На своїй сторінці в Instagram Наталія Могилевська поділилася рецептом смачного й корисного сніданку. Вона опублікувала фото, під яким написала чим харчується кожного ранку. Сніданок Могилевської дуже простий. Він складається з насіння чіа, вівсяного молока, сиропу агави та ягід. Всі ці продукти артистка змішує та із задоволенням смакує.

Також Наталія Могилевська зізналася, що такий вітамінний коктейль ідеально підходить для тих, хто не любить снідати зранку. Колись в неї теж була така проблема. Співачка розпочинала свій перший прийом їжі аж вдень. Проте, зараз Могилевська ретельно дотримується дієти, вживаючи багато вітамінів.

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Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

: wona.com.ua

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