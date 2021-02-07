Найочікуваніші смартфони, які дебютують в лютому 2021 року

Після бурхливого завершення 2020 року, 2021 рік почався не менш активно. Сьогодні ми розповідаємо про смартфони, які готуються до виходу в лютому 2021 року. У цьому місяці зазвичай запускається багато флагманських пристроїв, але у деяких компаній, таких як Samsung і Xiaomi, кращі смартфони дебютували раніше, ще в січні.

Проте, у нас є багато пристроїв від Huawei, OPPO, Redmi, Vivo, Realme, Nokia і інших. Незважаючи на те, що лютий ще тільки починається, кілька брендів вже випустили свої пристрої. Але розповімо ми сьогодні про найцікавіші прийдешні смартфони.

1. Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 – це, напевно, найважливіший дебют місяці. Компанія Huawei витримала неймовірно важкі випробування за останні два роки. І зараз вона як і раніше залишається героєм своєї країни -Китая.

У будь-якому випадку, складаний смартфон третього покоління (після Mate X, Mate Xs), Huawei Mate X2, буде випущений 22 лютого в Піднебесній. Очікувані характеристики включають в себе складаний всередину основний дисплей з діагоналлю 8,01 дюйма, ймовірно, 6,45-дюймовий дисплей Cover, чіпсет Kirin 9000 5G під капотом, чотири камери з основним датчиком 50MP на задній панелі, дві 16-мегапіксельні камери в перфорованих отворах на фронтальній панелі, акумулятор на 4400 мАг з швидкою зарядкою 66 Вт і багато іншого.

2. Xiaomi Mi 11 і Mi 11 Lite, Mi 11 Pro

Xiaomi представила перший в світі телефон з чіпсетом Snapdragon 888 (Xiaomi Mi 11) в Китаї ще в грудні. Підтверджено офіційно, що це пристрій дебютує в глобальній версії у всьому світі 8 лютого. Очікується, що поряд зі своїм флагманом компанія Xiaomi також представить молодіжну модель Mi 11 Lite. Що стосується специфікацій Mi 11 Lite, цей смртфон, ймовірно, буде мати РК-панель з частотою оновлення 120 Гц, чіпсет Snapdragon 732G, 64-мегапіксельний первинний сенсор основні квадро-камери, батарею 4250 мАг з зарядкою потужністю 33 Вт, 6/8 ГБ оперативної пам’яті і 64/128/256 ГБ, а також встановлений користувальницький інтерфейс MIUI 12.

Mi 11 Lite і Mi 11 будуть продаватися ще і в Індії, але точна дата релізу поки невідома. Крім цього, китайський гігант може також запустити в цьому місяці «професійний» варіант Mi 11 в Китаї.

Очікувані характеристики Mi 11 Pro включають QHD + (2K) OLED-дисплей з частотою 120 Гц, чіпсет Snapdragon 888, акумулятор ємністю 5000 мАг з провідний зарядкою потужністю 120 Вт і бездротову зарядку потужністю 67 Вт, 12/16 ГБ оперативної пам’яті і 256/512 ГБ пам’яті в залежності від версії, квадро-камеру зі 120-кратним цифровим зумом і багато іншого. Ходять чутки, що є пристрій, подібне Mi 10 Ultra, але інформація про нього на сьогоднішній день мізерна.

3. Redmi K40 і K40 Pro

Redmi вже почав готувати дебют серії Redmi K40 в Китаї, і вона з’явиться в лютому. Очікується, що буде два пристрої – Redmi K40 і K40 Pro. Базова версія може мати під капотом готується до випуску чіпсет Snapdragon 775, тоді як просунутий варіант Pro, ймовірно, отримає Snapdragon 888.

Інші очікувані характеристики включають в себе перфорований OLED-дисплей з частотою 120 Гц, до 12 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ пам’яті UFS 3.1, чотирикамерні фото-модулі з 64-мегапіксельним основним сенсором, а також 1 / 1,5-дюймовий сенсор. Нова інформація від інсайдерів повинна з’явитися в найближчі дні.

4. Redmi Note 10 і Note 10 Pro

Очікується, що Redmi Note 10 і Note 10 Pro будуть запущені в Індії в лютому завдяки ішан Агарвалу, Гаві індійського представництва незалежного саббренда Redmi. Ходять чутки, що вони будуть доступні в версіях 4G (Note 10, 10 Pro) і 5G (Note 10 Pro). Сертифікати, такі як TUV (знижена стомлюваність очей користувача), Indonesia Telecom і FCC, показують, що Redmi Note 10 буде працювати з MIUI 12, підтримувати 4G LTE і двохдіапазонний Wi-Fi.

Інші очікувані характеристики включають 4/6 ГБ (Note 10), 6/8 ГБ ОЗУ (Note 10 Pro) і до 128 ГБ пам’яті, чотири камери з сенсорами 64MP (Note 10) / 108MP (Pro). Пропоновані колірні рішення – бронзовий, синій, сірий (Note 10 Pro), а також білий, зелений, сірий (Note 10) та інші.

5. ASUS ROG 5

Як і у випадку з флагманами, в 2021 році, ймовірно, відбудеться ранній дебют ігрових смартфонів. На цей раз раптово до списку приєднуються такі гравці, як Redmi. Інші відомі бренди, такі як ASUS, Nubia, вже почали демонструвати деякі особливості свої пристрої. ASUS готує наступний телефон ROG, і це може бути ROG Phone 5. Недавній список TENAA показує, що він має матрицю зі світлодіодним підсвічуванням на задній панелі, 6,78-дюймовий OLED-дисплей, батарею на 6000 мАг і працює під управлінням Android 11.

Інші очікувані характеристики включають в себе частоту оновлення 144 Гц, чіпсет Snapdragon 888, зарядку потужністю 65 Вт, основну камеру з первинним сенсором 64 МП і багато іншого. З чуток, запуск відбудеться 12 лютого.

Найближчим часом очікується також вихід Samsung Galaxy A52, A72, and A32 4G, Galaxy M62 / F62, OPPO Reno5 Pro + 5G, F19 / F21 і ряд інших цікавих пристроїв. Слідкуйте за нашими новинами, щоб завжди бути в курсі.

: tehnofan.com.ua

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