Офісів не буде, їх замінить VR: Цукерберг зробив смілий прогноз про майбутнє

Американський підприємець Марк Цукерберг вважає, що у майбутньому люди працюватимуть за допомогою VR та AR-технологій. Тож їм просто не доведеться ходити в офіси.

У цьому засновник соцмережі Facebook бачить низку переваг. Свої думки щодо доповненої та віртуальної реальностей у майбутньому програміст озвучив, спілкуючись з користувачами в Clubhouse.

Зауважимо, що Clubhouse – це голосова соцмережа, користувачі якої спілкуються у віртуальних “кімнатах”. Зареєструватися можна лише за умови, що ти отримав відповідне запрошення.

Засновник Facebook про роботу у майбутньому

Цукерберг, зокрема, прокоментував виклики, які з’явилися через COVID-19. Пандемія, за його словами, показала – немає жодної причинити “прив’язувати” найманих працівників до офісу.

Він пояснив, що команда Facebook Reality Labs спрямовує свої зусилля, аби користувачі могли перебувати в офісі чи будь-якому іншому місці без фізичної присутності там.

Ми повинні телепортуватися, а не перевозити себе,

– наголосив Цукерберг.

За його словами, віддалена робота за допомогою VR не лише економить час на добирання. Зростає і продуктивність працівників, є позитивний вплив на екологію – скорочення викидів вуглекислого газу.

У 2020 році Facebook демонструвала рішучі кроки щодо віддаленої роботи у віртуальній реальності. Ендрю Босворт, який відповідає за цей напрямок, показав у твіттері концепт “розумного офісу”.

Відео, яке він раніше опублікував, показує, як за допомогою шолому VR та звичайної клавіатури можна користуватись одразу 3 моніторами. Користувач сам обирає розмір екранів, їхнє розташування та інше.

: innovation.24tv.ua

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