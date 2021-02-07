Настя Каменських та Потап показали свій розкішний будинок

Творчість приносить не тільки задоволення, але й прибутки.

Одним з вагомих недоліків відомості є почуття, що виникають шанувальників, окрім поваги та любові. Їм здається, що вони добре знають свого кумира. Ніби старого знайомого. Адже дивляться на нього з екранів телевізорів іноді більше десяти, а той двадцяти років. І почуття абсолютно природнє.

Настя Каменських та Потап співають на сцені разом більше пятнадцяти років. І тільки декілька з них вони живуть, як подружжя. Нагадуємо, що пара довго приховувала свій роман та зізналася нещодавно. Подружжя опублікувало відео з весілля, чим сколихнуло соцмережі. Адже шанувальники музики Потапа та Насті мріяли про це ледве на двадцять років.

Настя вирішила показати прихильникам, як вони з чоловіком живуть, коли відсутні телекамери. Та публікує відповідні відео на YouTube-каналі та в Інстаграм.

Їх домівка розташована під Києвом у селі Романівка. Відомо, що вони є сусідами подружжя Горбуновах. Подружжя будувало будинок самостійно, у європейському стилі. Площа їхнього житла сягає трьохста квадратних метрів, а будинок оцінюють в сімсот тисяч доларів. У ньому два поверхи, басейн, соснова роща, каміни, два гаражі та безліч інших зручностей.

Судячи з інстаграму співачки, Настя та Олексій приймають гостей та проводять більшість вільного часу. Виконавиця неодноразово публікувала фотографії з домівки, чим вносила деяку ясність про своє житло. Зокрема, у пари багато літератури та новосодної техніки.

Їх домівка звісно далека від палацу Пугачової та Галкіна, навіть скромна. Але будинок неймовірно комфортний, приємний та багатий.

: sensatsiya.com

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