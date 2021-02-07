Інженерам Intel вдалося створити прискорювач обчислень з 41 чіплетом

Як давно відомо, прискорювачі обчислень сімейства Ponte Vecchio повинні стати найбільш просунутими з точки зору компонувальних рішень і технології виготовлення, навіть якщо окремі кристали в їх складі компанія Intel буде отримувати від сторонніх виробників. Схоже, один з прототипів отримав 41 кристал в одній упаковці.

У всякому разі, саме так можна витлумачити нову публікацію Раджі Кодурі (Raja Koduri), який продовжує курирувати в Intel напрямок графічних рішень і родинних прискорювачів обчислень. Зразок серверного чіпа з декількома кристалами на одній підкладці він уже демонстрував в кінці січня, а тепер в якості ілюстрації виступило абстрактне зображення з графічним представленням безлічі Мандельброта. За словами Кодурі, зараз прототип прискорювача з 41 чіплетом пробує свої сили у визначенні площі цієї множини і вирішенні супутніх математичних задач.

Він навіть порівняв ці дії з виводом на дисплей фрази «hello, world» в результаті роботи тестує. Раджа Кодурі зазначив, що дане обчислювальний рішення хоч і буде використовуватися в сегменті високопродуктивних систем, безсумнівно обрадує і багатьох любителів комп’ютерної графіки. Якщо врахувати, що січневе фото демонструвало присутність більше десятка чіпів в одній упаковці, то готовий прискорювач обчислень може об’єднувати до чотирьох подібних процесорів на одній платі.

: portaltele.com.ua

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