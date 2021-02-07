Самрук-Казына и АТФбанк в схематозе Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова

Перестановки в фонде «Самрук-Казына» могут завершиться как в пользу в Ахметжана Есимова, так и напротив – создать существенные проблемы для его коррупционного семейного подряда. Фактическая кража миллиардов тенге при прокрутке в АТФбанке может стать предметом расследования со стороны нового главы фонда. Естественно, при начале процесса выяснения обстоятельств грабежа первым может пострадать Галимжан Есенов, потянув за собой тестя Ахметжана Есимова. Как сообщалось ранее, именно из-за страха потерять свое многомиллионное состояние Ахметжан Есимов развел свою дочь со схемщиком Есеновым. Последний же несколько месяцев к ряду скупал зарубежную недвижимость в случае необходимости спешно покинуть территорию Казахстана. Помимо дела АТФбанка Есенова-Есимова подозревают в схеме банкротства ФК Астана.

В близком окружении руководителя секретариата фонда «Самрук-Казына» Алишера Пирметова по-прежнему не знают, кто именно займет место нового руководителя фонда, однако на днях появилось понимание, что смены руководства стоит ожидать в самое ближайшее время – во второй половине февраля.

Решение по кандидатуре нового главы фонда «Самрук-Казына» принимает лично Елбасы, который является председателем совета по управлению акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»». Ранее среди тех, кто может возглавить фонд, назывались: зять Елбасы Тимур Кулибаев и Алмасадам Саткалиев, не так давно породнившийся с Болатом Назарбаевым. Также считалось, что фонд могу возглавить Канат Бозумбаев или Сауат Мынбаев (последний при невыясненных обстоятельствах получил тяжелую травму позвоночника, главными подозреваемыми в инсценировке несчастного случая на данный момент являются представители Евразийской группы Александр Машкевич и Патох Шодиев).