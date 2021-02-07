У мережі показали, як новий Land Rover Defender з легкістю буксирує важкий автовоз по льоду (відео)

Під час доставки семи нових позашляховиків у дилерський центр в Стаффорді в Великобританії автовоз застряг на льоду. На допомогу йому прийшов новий Land Rover Defender.

Судячи з відео, для того, щоб витягти автовоз позашляховику знадобилося близько однієї хвилини. Цей «герой» був оснащений шестициліндровим дизельним двигуном Ingenium потужністю 296 к.с.. Піковий крутний момент цього агрегата становить 650 Нм. Також силова установка доповнена 48-вольтовим стартер-генератором.

Нагадаємо, на українському ринку в Land Rover Defender такого двигуна немає. У нас автомобіль доступний з 2,0- і 3,0-літровими бензиновими двигунами, а також дизельним мотором на 2,0 л. Ціни на позашляховик стартують від 1 596 234 грн.

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: auto-portal.com.ua

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