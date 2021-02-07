Банду, яка скоїла крадіжки на Рівненщині, Волині й Черкащині, затримали поліцейські (відео)

Йдеться про крадіжки, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою

Волинські оперативники затримали банду крадіїв.

Зловмисників обґрунтовано підозрюють у вчиненні зухвалої крадіжки на території Волинської області.

На початку січня невідомі розбили вікно та здійснили крадіжку з магазину у Луцьку на понад 1 млн грн.

Поліцейські з’ясували, до вчинення кримінального правопорушення причетні четверо жителів Запорізької області.

5 лютого співробітники кримінальної поліції вийшли на слід злочинців і затримали їх у Кропивницькому після вчинення чергової крадіжки з магазину мобільних телефонів.

Виявилося, що вони скоїли злочини у Рівненській та Черкаській областях.

Кількість вчинених ними кримінальних правопорушень ще з’ясовують.

Суми завданих збитків значні, оскільки чоловіки викрадали лише цінні речі, у тому числі мобільні телефони і ноутбуки.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

: radiotrek.rv.ua

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