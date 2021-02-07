В аеропорту Бориспіль відкрили пункт тестування на COVID-19

В аеропорту Бориспіль відкрили пункт тестування на визначення антигена коронавірусу. Довідку видають двома мовами — українською та англійською, вартість послуги 700-800 грн, а результат тесту видають через 20 хвилин. Про це повідомляє avianews.com.

Відзначається, що пункт експрес-тестування працює цілодобово в терміналі D на другому поверсі.

Тут також можна зробити ПЛР-тест на коронавірус. Така послуга коштує від 890 грн до 1 400 грн в залежності від обраної лабораторії.

Відзначається, що наявність швидкого тесту є обов’язковою для польотів у Нідерланди або пасажирів, які прямують транзитом через аеропорт Амстердама. Аналіз необхідно зробити не пізніше ніж за чотири години до вильоту. Влада Нідерландів вимагає подвійного тестування, що може знизити кількість приїжджих в країну.

Раніше повідомлялося, що Великобританія посилить прикордонні заходи, щоб запобігти потраплянню нових мутацій COVID-19 в країну.

Також Болгарія вимагатиме у всіх мандрівників, які приїжджають в країну, пройти ПЛР-тест на коронавірус.

: aspekty.net

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