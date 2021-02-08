Назвали найкращі японські вживані автомобілі до трьох років

У 2020 році японці показали безліч нових автомобілів. Але користуються попитом не тільки новинки, але і старі машини японського виробника. Автомобілі з вторинного ринку доводять свою надійність, повідомляє «Твоя МАШИНА».

На чолі списку стає Toyota Avensis.

Перший раз модель побачила світ у 2015 році. Всіх привернув стильний кузов і незвичайний дизайн салону. Через 5 років цей седан досі користується популярністю на вторинному ринку.

Комплектація 2015 року включає в себе надійний сильний 2-літровий агрегат. Модернізований 143-сильний мотор має витрату палива 4,1 л. Крім цього, моторну гамму складають ще три бензинові агрегати. Середній ресурс становить 300 тисяч км. Двигун споживає 7 літрів.

На другому місці розташувалася Toyota Corolla.

Власникам цього авто не доведеться часто відвідувати сервісний центр. 11 покоління було представлено в 2013 році. Седан з переднім приводом зберіг знайому форму кузова, але зовнішність змінилася в кращу сторону. Збірка і надійність залишилися на висоті.

В середині списку знаходиться Toyota Land Cruiser Prado.

Серед старих позашляховиків цей автомобіль один з найнадійніших і на вторинному ринку користується великим попитом.

Четверте місце займає Mitsubishi Pajero Sport.

Базою для автомобіля став пікап L200. Головним достоїнством є сучасна трансмісія, яка значно поліпшила ходові характеристики і підвищила керованість. У дизельному варіанті найкраща тяга, але бензинові мотори забезпечують більш високий ресурс. Після 5 років експлуатації потрібна заміна гумок стабілізаторів і регулювання зазорів.

На останньому місці опинився Honda Stepwgn.

Автомобіль визнаний кращим представником старих мінівенів. Зовні машина схожа на мікроавтобус середнього розміру. Авто оснащене потужним мотором з хорошою керованістю. Найбільше популярна модель 2011 року з «автоматом» і 2,4-літровим двигуном внутрішнього згоряння.

: mashyna.com.ua

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