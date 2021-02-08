Дієтологи розказали, як швидко схуднути та назвали корисні продукти

Британські дієтологи назвали продукти, вживаючи які можна позбутись зайвої ваги.

Про це повідомляє видання Express.

За словами експертів, позбутись жиру на животі можна за допомогою дієти, не відвідуючи спортзалу.

Для цього у раціон потрібно додати такі продути харчування, як-от:

Білкова їжа – тунець та яйця. Ті, хто на сніданок вживали ці продукти суттєво схуднули.

Ягоди, серед яких чорниця, полуниця і малина. Це – джерело клітковини, що позитивно впливає на органи травлення.

Кавун. Він покращує здатність організму спалювати зайві жири

: vgolos.com.ua

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