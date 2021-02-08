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Григорій Решетник показав як відпочиває з сім’єю

08.02.2021

Григорій Решетник багато часу проводить зі своєю сім’єю. Чоловік любить гуляти зі своїми дітьми та дружиною Христиною. Тому фанати часто бачать їхні спільні фото.

У своєму Інстаграм жінка ведучого поділилася новим знімком. На ньому сім’я позувала на вулиці Києва біля величезної ялинки. Шанувальники впізнали там локацію ВДНГ. Компанію їм склали батьки Христини.

На фото сім’я позувала у теплих образах. Вони були одягнені у куртки, шапки та шарфи. Рідні щиро посміхались та були раді такій зустрічі.

Також Григорій поділився фото х дружиню. На ньому Григорій позував у чорній куртці та сірому шарфі, він одягнув капюшон на голову. А Христина повторила його образ.

 

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Допис, поширений Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

: glianec.com

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