Названо найкращі в Україні універсали: приваблюють ціною і недорогим обслуговуванням

Поки кросовери завойовують ринок, в Україні і Європі універсали не здають позицій. «Твоя МАШИНА» наводить п’ять кращих моделей універсалів.

Skoda Superb Combi

Технології VW і Audi роблять авто надійним, добре керованим, безпечним і економічним. Є великий асортимент бензинових і дизельних двигунів, механічних і автоматичних коробок передач. Деякі моделі доступні в повноприводному варіанті, є і гібридна версія.

BMW 5 Series Touring

Спортивний автомобіль від німецького преміум-виробника об’єднує в собі розкіш і високу якість збірки. Салон не має нічого зайвого і виготовлений з добротних матеріалів. Пропонується широкий асортимент бензинових і дизельних двигунів.

Subaru Outback

Цей автомобіль може стати кращою альтернативою кроссоверам. Машина оснащена 2,5-літровим двигуном, повним приводом і кліренсом в 213 мм. Таке обладнання дозволяє вільно долати бездоріжжя. Також комфортний салон, а скляний панорамний дах додасть від поїздки нові враження.

Renault Logan MCV

Невеликий універсал поєднує в собі практичність і доступність. У лінійці двигунів є і дизельні, і бензинові агрегати. Виділити серед них можна чотирициліндровий 1,5-літровий дизельний агрегат з потужністю 90 к.с., що йде в парі з «механікою». Витрата в змішаному циклі становить 3,9 л.

Volvo V60

Автомобіль зібрав в собі практичність, комфортабельність і стиль, а оновлення в 2018 році зробило його ще більш привабливим. У машини добре укомплектований салон, а потужні двигуни працюють з автоматичною трансмісією.

: mashyna.com.ua

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