Сальма Хаєк пояснила, чому так часто публікує фотографії в бікіні

Практично весь перший місяць 2021 року Сальма Хаєк провела у відпустці на березі океану, звідки буквально кожен день постила в Інстаграм нові фотографії в купальниках. На запитання шанувальників про те, чому вона так різко змінила стиль веденнях соціальних мереж і стала набагато відвертіше, зірка відповіла в інтерв’ю виданню Entertainment Tonight.

Виявилося, що на початку пандемії через сильний стрес Сальма Хаєк почала зловживати шкідливою їжею і набрала зайву вагу, через яку соромилася носити бікіні, навіть плаваючи в басейні біля свого будинку.

«В результаті мені довелося досить багато скидати, ходити в зал і постійно займатися спортом, тому зараз я не маю наміру приховувати те, до чого так довго йшла. У перший же тиждень відпустки я наробила стільки фото, що їх вистачить ще на пару місяців: зараз дивлюся на них і розумію, що люблю себе. Я, звичайно, відчуваю, що останнім часом підписникам це злегка набридло, але зупинятися не планую, зроблю невелику перерву і знову візьмуся за старе», – пожартувала актриса.

: bilshe.com

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