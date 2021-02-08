У Запоріжжі злодій вкрав з офісу сейф з цінними паперами та грошима (відео)

Запоріжців просять допомогти у пошуках зловмисника за винагороду.

В ніч з 5 на 6 лютого, по вулиці Перемоги, 46 сталася крадіжка. О 4:24 годині ранку невідомий чоловік відчинив вікно та потрапив у зачинений офіс. Близько 20 хвилин зловмисник нишпорив приміщенням і знайшовши сейф – вкрав його. За словами співробітників офісу, всередині сейфу знаходилися цінні папери і гроші. Про це повідомляють в Телеграм-каналі its_zp.

Попередньо відомо, що грабіжник поїхав у напрямку 6-ї лікарні на автомобілі марки Mercedes.

Людей, які мають інформацію про особу чоловіка, просять дзвонити за телефоном +380981541059 за винагороду. Анонімність гарантують.

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: forpost.media

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