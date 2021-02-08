Государственная аудиторская служба и суды признали незаконной выплату председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву 228,8 млн гривен премии в 2018 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от партии ВО»Батькивщина» Алексей Кучеренко, передают Українські новини.

В подтверждение своих слов парламентарий опубликовал фрагмент отчета аудита «Нафтогаза».

По словам Кучеренко «нарушение по выплате руководителю Нафтогаза 228,8 млн гривен премии было установлено Госаудитслужбой на основании акта ревизии от 27.12.2018 №05-21/6. Госаудитслужба письмом от 20.02.2019 № 05-14/92-2019 направила для «Нефтегаз Украины» требование об устранении нарушений по безосновательной выплаты 228,8 гривен премии для председателя правления «Нефтегаза».

Не удовлетворили и суды жалобу «Нафтогаза» относительно тербования Госаудитслужбы. Однако несмотря на это, предправления компании не вернул премию.

«На этом фоне странным кажется молчание Национального антикоррупционного бюро Украины, которое на стадии рассмотрения дела в суде подавало ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне Госаудитслужбы. Ходатайство НАБУ было обосновано тем, что антикоррупционным органом осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №4201800000001782 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 191 и частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины относительно правомерности выплаты премий в НАК «Нефтегаз Украины», — написал Кучеренеко.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что НАБУ и САП продолжают расследование дела о премии Коболева «за Газпром».

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Нардеп: Госаудит и суды признали незаконной выплату 228,8 млн грн Коболеву обновлено: 8 февраля, 2021 автором: Redactor