Перший і останній політ. Вибух космічного корабля в Техасі (фото)

У США, штат Техас, при посадці вибухнув прототип корабля для міжпланетних подорожей розробки SpaceX. В іншому запуск був успішним.

Зореліт SN9, що вибухнув при останньому запуску, був прототипом ракети великої вантажопідйомності, що розробляється приватною космічною компанією мільярдера Ілона Маска для перевезення людей і 100 тонн вантажів в майбутніх місіях на Місяць і Марс.

У ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля міста Бока Чика, штат Техас, компанія встановила десятий прототип багаторазового корабля Starship. Всього SpaceX одночасно будує сім космічних кораблів різних модифікацій.

: nv.ua

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