Український серіал «Кріпосна» показали ще в одній європейській країні

Раніше показ костюмованої драми відбувся в Іспанії, Польщі, Чехії, Литві, Казахстані, Росії та Білорусі.

На угорському телебаченні відбулась прем’єра українського серіалу «Кріпосна». Про це повідомляє пресслужба Film.ua. Показ серіалу стартував 29 січня на телеканалі Izaura TV.

В угорському прокаті 48-серійна драма отримала назву «Szerelem rabságában» («У рабстві кохання»).

Також навесні відбудеться прем’єра «Кріпосної» в Південній Кореї.

Нагадаємо, «Кріпосна» – багатосерійна історична костюмована драма спільного виробництва StarLight Films і Film.ua. Зйомки розпочалися влітку 2017 року, одразу було знято 48 серій. Перший сезон із 24 серій вийшов в ефір СТБ навесні 2019 року, другий сезон із 24 серій – восени 2019 року.

1 липня 2019 року міжнародна прем’єра серіалу відбулася в Польщі на телеканалі TVP1. Після цього серіал показали в Литві, Казахстані, Росії, Білорусі. Права на показ продані в Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Балканських країн і Латинської Америки, а також у Японію (A.K Company) та Чехію (Prima TV). Влітку 2020 року український серіал показали в Іспанії на каналі Divinity. Також «Кріпосна» доступна на міжнародному VOD-сервісі Amazon Prime.

У листопаді 2020 року розпочались зйомки третього сезону «Кріпосної». Прем’єра має відбутися у 2021-му.

: detector.media

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