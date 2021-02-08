Новому поколінню Toyota Tundra пророкують небувалий попит

Дилери Toyota впевнені, що зі зміною покоління у цього японського повнорозмірного пікапа є всі шанси вибитися в лідери.

У минулому році любителі великих пікапів придбали 109 тисяч примірників Toyota Tundra, що говорить про спад попиту. З огляду на те, що в минулому році автомобільна галузь зазнала найсильнішої криза, показник непоганий.

Однак для США, де пікапи вважаються мало не національними автомобілями, ця цифра могла б бути і вище. Заробити очки старіючому «японцеві» завадив вік. Все зміниться, коли в продажу з’явиться наступна генерація культової моделі.

Дилери, які встигли познайомитися з новітнім пікапом ще до його появи, прийшли від новинки в повний захват. В інтерв’ю Automotive News голова Національної консультативної ради дилерів Toyota Роббі Фіндлі заявив, що нова Tundra – саме захоплююче, що у них було за останні п’ять з гаком років. При цьому він додав, що у сегменті великих вантажівок в країні величезний потенціал.

За підсумками 2020-го саме такі машини очолили рейтинг найбільш продаваних в США авто, зайнявши перші три рядки.

Фіндлі вже зараз називає новітній пікап Toyota Tundra «переможцем». У нього є всі шанси поборотися за симпатії американців з локальними моделями.

Про новинку поки відомо мало. Її дебют чекають не раніше кінця цього року, а в якості платформи очікують побачити архітектуру TNGA-F. У рух пікап наступної генерації буде приводити мотор V6 з подвійним турбонаддувом.

: mmr.net.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.