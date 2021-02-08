Чому онлайн гральні заклади поступаються казино El Slots?

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Незважаючи на це досі було незрозуміло коли ж почнеться процес подачі заявок на отримання ліцензії. Тільки в кінці грудня минулого року губернатор префектури повідомив, що цей процес буде проходити вже з 7 січня 2021 року, при цьому справжній відбір заявок очікується протягом літа і осені. Експерти довгий час гадали хто ж стане головним претендентом і ніхто не очікував, що дві великі компанії укладуть партнерство, для об’єднання зусиль в отриманні ліцензії IR.

El Slots у реалі

Нещодавно стало відомо, що розробник казино курортів Mohegan Gaming & Entertainment і місцева компанія Oshidori International підписали договір про співпрацю, щоб об’єднатися і показати свої переваги. На думку фахівців нове партнерство цілком може привести до перемоги компаній, так як у розробника комплексних курортів є великий досвід зведення центрів по всьому світу. Його заклади користуються великою популярністю, тому багато хто сподівається на перемогу компанії.



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