Дженніфер Лоуренс отримала травму на зйомках

Лауреатка “Оскара” Дженніфер Лоуренс стала жертвою невдалого вибуху скла на зйомках фільму «Не дивись вгору» – у актриси розсічена повіка.

За повідомленнями TMZ, в цю п’ятницю Лоуренс розігрувала сцену разом з Тімоті Шаламов. За сюжетом, герої перебували в ресторані і повинні були стати свідками вибуху віконного скла. Через неполадки один з осколків потрапив Дженніфер в область ока. Зйомки були тимчасово зупинені до понеділка. За словами джерела, все обійшлося, а рана була «не такою глибокою».

«Не дивися вгору» розповідає про двох астрономів (Лоуренс і Леонардо ДіКапріо), які хочуть попередити суспільство про наближення до Землі метеорита. Публіка, аж до президента США (Меріл Стріп), слухати доводи вчених відмовляється, що тільки погіршує ситуацію.

Режисером і сценаристом стрічки виступає Адам МакКей ( «Влада», «Гра на пониження»). В акторському складі також задіяні Кейт Бланшетт, Кріс Еванс, Джон Хілл, Роб Морган, Рон Перлман, Аріана Гранде і ін. Прем’єра на Netflix очікується в кінці 2021 року.