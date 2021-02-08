Какие новинки подарит гэмблерам игорное заведение El Slots в 2021-ом году?

Один из руководителей компании по производству игрового софта – Эль Слотс – коротко подвел выводы прошлого года. Также он поделился планами на будущее и рассказал чего ждать гемблерам в 2021, и почему онлайн казино украины так популярны ныне. Ну и конечно не забыл упомянуть об созданные ими игры.

Руководитель фирмы El Slots о будущем их продукции и новой платформе для контента

Некоторое время назад Дэниел Линдберг подытожил все достижения и дела, сделанные в 2020 году. Он занимает пост директора и учредителя в компании, которая создает игровые автоматы для онлайн казино – El Slots. Поэтому хоть итоги и буди кратки, но рассказать было о чем. По крайней мере, об играх, которые были выпущены студией в прошлом году. Их общее количество – тринадцать, но особого внимания заслуживают следующие игровые аппараты: Big Bad Wilf (Рождественская версия), Nero’s Fortune, Hammer of Vulckan.

Вообще 2020, на удивление, оказался достаточно продуктивным для студии elslotswin.com. Кроме того, руководитель elslotswin.com рассказал о том, что компания планирует сделать в ближайшее время.



Если говорить за достижения прошлого года, то, несмотря на пандемию коронавирус, долгие месяцы карантина и другие неприятные обстоятельства, которые сложились в современном мире, студии удалось выполнить довольно немалый объем работы, и при чем довольно успешно Стоит начать с того, что разработчик начал переводить первых клиентов на новую, собственную платформу с игровыми автоматами El Slots. На сегодняшний день они пользуются платформой, которая принадлежит фирме по производству слотов Релакс Гейминг. Компании начали свое сотрудничество еще в 2015 году (то есть работают вот уже 6 лет), на тот момент о Relax Gaming еще никто не слышал, как о разработчиках программного обеспечения. Главная задача, которая стояла перед ними-разработать и поддерживать платформу. Это было необходимо для того, чтобы elslotswin.com имели возможность еще быстрее и проще интегрировать свой игровой контент в разные онлайн-клубы азартных развлечений.

Мигрировать на собственную платформу руководство компании El Slots продолжает и на данный момент. Директор утверждает, что новая платформа и информация, которая была получена в течение первых лет работы, дали возможность сформировать кардинально другую, новую продакт стратегию.