Кумедне відео: Кошеня кусло дорослого кота і отримало на горіхи (відео)

«Моя сім’я подумала, що я потребую брата, тому вони купили цього надокучливого засранца, який не залишає мене в спокої. Він просто кусає моє вухо і стрибає на мене весь день. З чого вони взагалі вирішили через 8 років, що мені потрібен брат? Я був абсолютно в порядку, тому що вся увага діставалася мені. А тепер усі говорять, який милий цей засранець »- приблизно так, на думку авторів відео, розмірковує їх кіт, який недавно став старшим братом.

Смішний ролик за участю вихованців був опублікований в TikTok, де він набрав понад 5,5 млн переглядів.