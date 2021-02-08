В Госдуме назвали преграду для подписания мирного договора с Японией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал преграду, которая мешает подписанию мирного договора России и Японии.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Преградой подписания мирного договора является позиция японской стороны, которая увязывает две разные проблемы: северных территорий и наличие/отсутствие мирного договора», — сказал Новиков.

Он добавил, что во Второй мировой войне Япония потерпела поражение как сторона-агрессор. Депутат призвал японских политиков прекратить «спекулировать на этой теме».

По словам Новикова, заключить мирный договор «было бы неплохо», но без этого «можно жить». Проблема же «северных территорий» существует для Японии, но не для России.