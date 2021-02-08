СМИ: Кива получал деньги от компании, основанной жителем «ЛНР»

Журналисты нашли связь между депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой и фирмой, которая зарегистрирована жителем временно оккупированной Луганской области. Об этом говорится в журналистском расследовании проекта Bihus info.

Отмечается, что в декларации Кива указал доход миллион гривен от сдачи в аренду ямы для жома в Полтавской области. При этом журналистам удалось выяснить, что арендовала эту яму компания под названием «Сиквел», которая зарегистрирована во Львове.

В то же время печать данной фирмы обнаружили на фотографиях, опубликованных в 2020 году Службой безопасности Украины при накрытии большого конвертационного центра. Позже журналистам удалось выяснить, что по данному адресу регистрации не оказалось этой компании.

В конечном итоге журналисты нашли человека, на которого была зарегистрирована компания «Сиквел». Этим человеком оказался мужчина, который сейчас живет на территории временно оккупированной Луганской области Александр Попивший.

Также в расследовании утверждается, что данный владелец фирмы ходит на оккупированной территории в военной форме и «ненавидит укропов», а также лечится в Москве.