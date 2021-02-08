Собчак припомнила Явлинскому переговоры с командой Ельцина в 1996 году

Журналистка Ксения Собчак припомнила основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому переговоры с командой Бориса Ельцина перед президентскими выборами 1996 года. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале Кровавая барыня.

Собчак отметила, что Явлинский опубликовал статью «Без путинизма и популизма», в которой резко раскритиковал Алексея Навального.

«Григорий Алексеевич уже схватил достаточно хейта за эту статью, поэтому я не вижу смысла продолжать его хейтить. Я лишь хочу процитировать отрывок из книги Михаила Зыгаря «Все свободны» (про выборы президента 1996 года)», — продолжила журналистка.

В приведенном отрывке утверждается, что весной 1996 года Ельцин и Явлинский «снова сталкиваются лбами». Кандидата от «Яблока» решают уговорить перейти в лагерь первого президента. Явлинский соглашается, после чего к нему приходит Анатолий Чубайс с указом о его назначении первым вице-премьером по экономике. Указ был завизирован главой правительства Виктором Черномырдиным, говорится в книге.

«»Если уж я вам так нужен, то назначайте меня премьером», — так Чубайс вспоминает финальную реплику Явлинского в конце их «долгого нудного разговора». В ответ, по его словам, он взрывается: «Гриша, ты, сука, про себя или про страну?»» — сказано в приведенном Собчак фрагменте.