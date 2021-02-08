Министр на полтора миллиарда: у семьи главы МВД нашелся дворец по соседству с Абрамовичем

В общем, мы расскажем о том, что представляет собой власть не на словах, а на деле, на фактах. Вдруг кто-то этого еще не понимает.

Вот и у семьи главы МВД Владимира Колокольцева нашлось поместье стоимостью до полутора миллиардов рублей.

Находится поместье главного борца с преступностью в подмосковном поселке между дворцом Игоря Шувалова и усадьбой Романа Абрамовича. Но это – строго секретная информация. Что еще решил скрыть от россиян министр внутренних дел?

Колокольцев прозрачный или мутный?

Вообще-то Владимир Колокольцев – за открытость, прозрачность и все такое. Ну, то есть это он так до сих пор говорил.

«Важной составляющей дальнейшего реформирования системы является обеспечение открытости работы органов внутренних дел» – это ведь его собственные слова. В 2013 году в Москве даже появилось первое отделение полиции с прозрачными перегородками. Правда, само МВД прозрачнее от этого не стало.

«МВД находится среди лидеров по открытости».

Владимир Колокольцев.

На днях телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» выложил список недвижимости руководства страны, которую засекретили в Росреестре. Угадайте, кому, по этим данным, принадлежит большая часть засекреченного? Все верно: сотрудникам МВД. Если подумать, ведь именно у силовиков больше возможностей брать взятки, чтобы эту недвижимость приобретать. Кто не верит, спросите у полковника Захарченко.

Столь же скрытным оказался и сам глава МВД Владимир Колокольцев, публично выступающий за прозрачность, – хоромы собственной семьи он тоже афишировать не хочет. И сейчас вы узнаете, почему.

Дворцов у них нет?

Повода сомневаться в рассекреченной информации нет. Судя по списку скрытых Росреестром владельцев недвижимости, Владимиру Колокольцеву принадлежит, например, дача в подмосковном поселке недалеко от МКАД. Довольно скромная для его уровня – 13 соток земли и дом в 341 кв. м. Это совпадает с данными, указанными в декларации силовика.

При этом владелец такого смешного для министра коттеджа сегодня не просто засекречен псевдонимом «Физическое лицо» (как было изначально). Выписку из Росреестра на эту дачу вообще нельзя получить. Ведомство уверяет, что таких объектов в России просто нет. Не отмечены они и на кадастровой карте.

Между тем, по информации «Собеседника», этим добром Колокольцев владеет аж с 2000 года и стоит оно миллионов 20. Всего. Не наказуемо. Зачем тогда скрывать? Об этом позже.

А сейчас об усадьбе, которой в декларации министра нет, поскольку записана она на имя его совершеннолетнего сына.

Александр Колокольцев не сотрудник МВД и даже не госслужащий, но и его собственность засекретили по полной программе. Однако «Собеседнику» все же удалось получить документы, из которых следует, что усадьба эта находится в одном элитном рабочем поселке по соседству с Абрамовичем, Шуваловым, Прохоровым и прочими такими же «пролетариями». По документам, площадь участка Колокольцева-младшего превышает гектар, на котором среди густых деревьев стоит трехэтажный дворец в 1250 кв. м. Но это тоже ведомственная тайна.

41.406 рублей составляет средняя зарплата полицейского в России (по данным портала по трудоустройству Trud.com). Если не есть, не пить и вообще никак не тратить эти деньги, обычный сотрудник полиции сможет накопить на такую усадьбу, как у сына своего министра, примерно через 3019 лет. Если бы такой сотрудник МВД начал работу за 250 лет до основания Древнего Рима, то к настоящему моменту как раз смог бы набрать нужную сумму.

Сегодня на той же улице, где находится дворец сына Колокольцева, выставлен на продажу один особняк. Его площадь, правда, немного больше, зато земельный участок вдвое скромнее. Цена – 1,3 млрд. То есть усадьба семьи Колокольцевых может потянуть миллиарда на полтора. С каких таких прозрачных средств куплена? Не в кредит. Эта недвижимость не в ипотеке!

Впрочем, еще раз: Александр Колокольцев не сотрудник МВД и не госслужащий. Он бизнесмен. И даже считается, что успешный. Однако «Собеседник» просмотрел бухгалтерскую отчетность по РСБУ тех компаний, в которых Колокольцев-младший появился до 2016 года (именно тогда к нему перешло это поместье). И особенных миллиардов как-то не очень заметил.

«ФБ Групп» (доля Колокольцева в уставном капитале 40%) – чистая прибыль в 2015 году 32 млн рублей. «Иль Форно» (доля 33,4%) – прибыль 212 тысяч. «Блинде» (33,38%) – прибыль 27 млн. «БК» (25%) – прибыль 969 тысяч. «Стена» (доля 50%) – вообще убыток 558 тысяч. В предыдущие годы ситуация у этих фирм примерно та же или еще печальнее.

Так кто же спонсировал новоселье?

Чем пахнет у министра?

Сам будущий глава МВД Владимир Колокольцев свои скромные сотки в Шевёлкино получил в 2000 году, будучи еще не министром, но уже начальником регионального оперативно-разыскного бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД страны. Шишка не шишка, но место бугроватое. Продавцом выступил Валерий Задорин, владелец крупной сети магазинов по торговле спиртным «Ароматный мир» (ТД «Арома»).

Занятная вещь, но в те годы полному тезке Задорина, родившемуся с ним в той же Киргизии в один день, банки отказывали в кредитах с пометкой: «Лицо, проходившее по уголовному делу». В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД «Арома» даже изъяли большую партию предположительно контрабандного молдавского коньяка. Но вскоре Владимир Колокольцев стал министром…

Как вы понимаете, уголовного дела в отношении Задорина не появилось. Наоборот, это у сына нового министра появилась 244-метровая квартира, в особняке на четыре квартиры, расположенном неподалеку от семейного ТСЖ Задориных «Сосновка-Поле». Эта квартира тоже, кстати, на данный момент засекречена.

Усадьба же Колокольцевых, приобретенная чуть позже, находится всего в нескольких десятках метров от той квартиры. Судя по выписке из Росреестра, прежде хозяйкой дворца была записана Лилия Каиль, пенсионерка и по совместительству… бывший партнер Задорина по «ароматному» бизнесу.

Словом, можно догадаться, чем пахнет недвижимость главного борца с преступностью в России. 9 лет назад, возглавляя столичное ГУВД, Владимир Колокольцев охранял провластный митинг на Поклонной горе, проходивший под лозунгом «Нам есть что терять». Таким людям действительно есть что терять. И что скрывать за полицейскими щитами.

sobesednik.ru