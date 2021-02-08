Hyundai і Apple не домовилися про виробництво Apple Car

Минулого місяця Hyundai Motor підтвердила, що компанія веде переговори з Apple про створення безпілотного електромобіля, який проходить під назвою Apple Car. Очікувалося, що 27 лютого Apple і Hyundai/KIA підпишуть угоду про співпрацю, в рамках якого перша інвестує 3,5 млрд доларів, щоб почати виробництво своїх електромобілів на заводі KIA в штаті Джорджія.

На вихідних з’явилися відомості про те, що компанія Apple дійсно вела переговори з Hyundai і Kia Motors про створення електромобіля, однак після витоку інформації все спілкування між компаніями припинилося. Тепер це підтверджено офіційно.

Hyundai і Kia підтвердили, що компанії припинила переговори, що стосуються виробництва електромобіля Apple Car. Також Hyundai і Kia заявили, що вони отримали запити від різних компаній про розробку безпілотних електромобілів, але ніякого рішення прийнято не було, так як переговори знаходилися на ранніх стадіях і не зрушили в позитивному напрямку.

Хоча переговори з Hyundai і Kia завершилися без укладання угоди, про спілкування Apple з іншими компанії поки нічого невідомо. Імовірно, Apple веде переговори з шістьма іншими компаніями, включаючи японський автовиробників, акції яких зросли на тлі цих чуток.