Ольга Любимова посетила с рабочей поездкой Санкт-Петербург

Министр культуры России Ольга Любимова 4 февраля в ходе посещения Государственного Эрмитажа встретилась с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и генеральным директором Государственного Эрмитажа, президентом Союза музеев России Михаилом Пиотровским.

Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минкульта.

Они обсудили итоги работы учреждений культуры в период пандемии, массовый переход просветительских проектов в онлайн-формат и возобновление деятельности институций в условиях ограничений.

«Мы постоянно были на связи в такое непростое время с федеральными учреждениями, расположенными в Санкт-Петербурге, городскими властями, и были нацелены, в первую очередь, на обеспечение безопасности граждан. Постепенно расширяются возможности для посещения офлайн музеев города, театров, кинотеатров, потихонечку возвращается жизнь. Это позитивные известия из Санкт-Петербурга», — сказала министр.

Любимова добавила, что теперь наряду с федеральными театрами разрешается одновременное присутствие зрителей в филармониях, концертных залах, цирках, подведомственных Минкультуры России, в количестве не более 50 процентов от их общей вместимости.

Соответствующий приказ, подписанный главой Минкультуры России, устанавливает, что по 15 мая 2021 года включительно вводится ограничение на приём организованных групп несовершеннолетних посетителей (до 16 лет) в подведомственных Минкультуры России организациях исполнительских искусств, а федеральные музеи, музеи-заповедники, учреждения, осуществляющие выставочную деятельность, должны согласовывать с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое количество посетителей мероприятий (в случае организации мероприятий для посетителей более 50 человек).

«Профессиональное сообщество и зрители, посетители музеев ждали этого решения, соблюдая все ограничения, с которыми мы уже привыкли справляться. Нам пока еще рано говорить о полном их снятии, ведь санитарно-эпидемиологическое состояние в каждом регионе сейчас разное. Нужно набраться терпения и радоваться, когда появляется возможность ослабления ограничений», — поделился Пиотровский.

Александр Беглов отметил взаимодействие между федеральными и городскими структурами. По его словам, удалось снизить рост заболеваемости, и сегодня есть возможность, чтобы театры могли заполняться на 50 процентов.

В свою очередь, в качестве примера работы в период самоизоляции Пиотровский рассказал о развитии виртуальных программ в Эрмитаже и масштабе аудитории, охваченной новыми онлайн-проектами.

Важными темами встречи стали работа и строительство центров-спутников Эрмитажа в Амстердаме, Казани, Выборге, Омске, Калуге, Москве и Владивостоке. В 2021 году будет открыт центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге, поэтому на этот проект Михаил Пиотровский обратил особое внимание.

Он также подчеркнул роль музейного сообщества при создании единых правил учёта и хранения музейных предметов. Документ, которого давно ждали музеи, подготовлен и утвержден в результате тесной совместной работы Минкультуры России, рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере культуры и музейной общественности — Союза музеев России, ИКОМ России. Единые правила приводят систему учета в соответствие с новыми условиями музейной жизни и появлением новых видов музейных предметов и носителей информации.

В продолжении беседы стороны обсудили просветительные мероприятия, посвященные князю Александру Невскому, и выставку в его честь, которая откроется в мае 2021 года. Отдельно они остановились на событиях, запланированных на 2022 год в честь празднования 350-летия Петра Великого.

После встречи Михаил Пиотровский показал Ольге Любимовой и Александру Беглову главные временные выставки, работающие сейчас в Эрмитаже, среди которых «Железный век. Европа без границ», «Фаберже — ювелир Императорского двора», а также рассказал о большом общественном интересе в связи с открытием новых постоянных экспозиций Эрмитажа.

Отдельного внимания заслужила выставка «Линия Рафаэля. 1520-2020», приуроченная к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти (1483–1520), оказавшему ключевое влияние на развитие европейского искусства с XVI века и до наших дней.

«Первое впечатление у профессионального сообщества, что это музейный хит 2021 года. Здесь выставлены не только произведения из собрания Эрмитажа, но есть и шедевры, которые приехали к нам, невзирая на пандемию, из других музеев: Британского музея, Лондонской национальной галереи и других», — прокомментировала Ольга Любимова журналистам.