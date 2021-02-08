Банкир Исаев вышел на тропу войны

Бывший совладелец «Балтийского банка» намерен объявить войну Альфа-Банку и готовится преследовать его в российских и европейских судах.

История краха империи «Балтийского банка» началась в 2013 году с корпоративного конфликта между двумя основными совладельцами банка Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым. В своё время «Балтийский банк» был одним из системообразующих кредитных учреждений Северной столицы — более 2,6 млн клиентов. В 2013 году капитал банка составлял 7,8 млрд рублей, а активы — около 80 млрд рублей. Как рассказывает Андрей Исаев, с 1990 года он лично вложил в банк более 20 млрд рублей, как наличными, так и имуществом. Так, через ЗПИФ «Северная столица», которым управляло ООО «ПАН», в уставный капитал банка было внесено имущества на 12 млрд рублей.

Как говорит Андрей Исаев, всё началось с того, что Олег Шигаев попытался украсть у него банк и выдал аффилированным компаниями более 3 млрд рублей необеспеченных кредитов. Центральный банк в 2013 году на фоне корпоративного конфликта ввёл в «Балтийском банке» временную администрацию, через допэмиссию сократил долю двух совладельцев, Исаева и Олега Шигаева, с 99,877 до 0,000005%, новым собственником банка стал Альфа-Банк. Санатор получил из бюджета РФ льготный кредит — 57,4 млрд рублей на 10 лет. В мае 2019 года Балтийский банк как юрлицо был ликвидирован, ЦБ РФ отозвал лицензию. В октябре 2014 года Исаев подавал иск к ЦБ РФ, оспаривая решение о передаче Балтийского банка на санацию, но дела проиграл.

Под контроль банка перешли и другие активы, входившие в империю Исаева. Некоторые успели сменить собственника. Так, почти целый дом на Захарьевской ул., 41 недавно продан компании «Еврострой». В стадии заключения, предположительно, находится сделка по купле-продаже имущественного комплекса на Конюшенной пл., 2.

Банкир молчал последние пять лет, не комментировал ни ход личного банкротства, ни санацию «Балтийского банка». Но на прошлой неделе с подачи Альфа-Банка прошла информация о том, что бывший банкир арестован во Франции. Что, видимо, стало последней каплей. В итоге сегодня, 1 февраля, Исаев провёл первую за последние семь лет онлайн пресс-конференцию, на которой пригрозил Альфа-Банку новыми судебными разбирательствами не только в российских, но и европейских судах.

Как заявил Андрей Исаев, он готов оспаривать сделки по продаже бывших активов группы ПАН, которые прошли в январе — продажу большей части здания на Захарьевской ул., 41 (где ПАН планировал создать элитный дом) и сделку по продаже комплекса зданий на Конюшенной площади, дом 2, принадлежащих ЗПИФН «Северная столица».

«Зданием на Захарьевской 41 занимались с 1993 года, расселяли его. После того, как большая часть квартир в этом здании была внесена в ЗПИФН «Северная столица», в здании были выполнены масштабные работы по реконструкции, включая восстановление исторического убранства внутренних помещений и восстановление исторических фасадов здания. Все работы выполнялись за счёт частных инвестиций, к которым ни фонд, ни банк не имели отношения», — рассказывает Андрей Исаев. По словам бывшего владельца «Балтийского банка» в проект, который был заморожен в 2013 году, было вложено более 1 млрд рублей.

«Компания, которая купила дом на Захарьевской, знает, что купила краденное. И мы намерены вернуть те активы, в которые Альфа-Банк, не вложив ни копейки, продаёт», — заявил он. Напомним, в середине января стало известно, что компания «Еврострой» Валерия и Оксаны Кравцовых купила 23 из 26 квартир в здании общей площадью около 12 тыс. м2. Сумма сделки не раскрывалась, но по данным экспертов могла составить около 0,2–0,3 млрд рублей.

«Мы намерены вернуть всё, что у нас украли. Это и дом «Зингера», здания на Каменном острове. Всё, во что мы вложили деньги, реализовали качественные проекты, а Альфа-Банк, вместе с господином Шигаевым (второй совладелец «Балтийского банка») у нас украли. За всего годы я с партнёрами инвестировал в знаковые проекты в недвижимости Петербурга более 16 млрд рублей и сейчас намерен вернуть всё», — подчеркнул Андрей Исаев.

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В группе компаний «Еврострой», заявили, что не видят причин для опротестования сделки. «Имущество было приобретено у законного владельца. Права продавца были подтверждены решением судов всех инстанций, вступивших в законную силу. Сделка прошла государственную регистрацию, поэтому мы не видим оснований для того, чтобы она могла быть признана незаконной», — уверен представитель компании. Такой же позиции придерживается девелопер Андрей Кошкин, который намерен приобрести комплекс на Конюшенной, 2. «Приятного, конечно, мало, но это право господина Исаева опротестовывать что-либо. Мы уверены в законности приобретаемого имущества», — заявил «ДП» он.

В пресс-службе Альфа-Банка по поводу задержания Исаева, заявили следующее: «Информация о задержании Исаева в декабре получена нашими адвокатами. В качестве подтверждения мы располагаем письмом, в котором говорится о факте задержания Исаева 23 декабря 2020 года. По всем вопросам, связанным с задержанием и текущим состоянием дела, мы рекомендуем обратиться в МВД и Прокуратуру», — рассказали в банке. Что касается обвинений в краже имущества, то в Альфа-Банке их также отмели. «Все упомянутые объекты недвижимости получены на основании вступивших в законную силу судебных решений. Дальнейшие детали заявлений Андрея Исаева, находящегося в уголовном розыске, Альфа-Банк не комментирует», — заявили в банке.

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