Старейший частный пассажироперевозчик Екатеринбурга признан банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом одну из старейших транспортных компаний Екатеринбурга – «Ю-Ви-Эй-Транс».

Инициатором процесса стал «Татфондбанк», который сам является банкротом. В свое время перевозчик брал в кредитной организации займы на автобусы. Когда начался процесс банкротства банка, транспортники решили закрыть все платежи, однако впоследствии Агентство по страхованию вкладов (АСВ) эти операции опротестовало, ссылаясь на то, что у должника отсутствовало их письменное согласование с банком.

В итоге «Ю-Ви-Эй-Транс» на данный момент должен кредитному учреждению около 10 млн рублей. При этом у транспортной компании были счета в «Татфондбанке», где «зависло» в общей сложности около 14 млн рублей.

Стоимость имущества «Ю-Ви-Эй-Транс», по данным представителей компании, составляет порядка 100 млн рублей, однако рассчитаться с кредиторами за счет его продажи не удалось, поскольку был наложен запрет на его реализацию.

«Сейчас под открытым небом без дела простаивают около 40 пассажирских автобусов», – говорят представители перевозчика.

Напомним, «Ю-Ви-Эй-Транс» окончательно покинул рынок пассажирских перевозок Екатеринбурга в 2019 году. В последнее время компания обслуживала три маршрута: №2, № 19 и № 37. «Двойку» отменили, а оставшиеся два маршрута по итогам конкурса достались муниципальному «Гортрансу», у которого тогда, правда, не хватило транспорта для их обслуживания. Эти маршруты были переданы по договору субподряда ООО «ПАТП» «Город».

Компанию «Ю-Ви-Эй-Транс» основал бизнесмен Ринат Садриев, который в середине нулевых годов был депутатом свердловской Областной думы, где курировал вопросы дорожного хозяйства. Он также занимал пост постоянного представителя Татарстана в Свердловской области.

«Ю-Ви-Эй-Транс» работала на рынке пассажирских перевозок Екатеринбурга более 20 лет.

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