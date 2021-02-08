Знайоме багатьом відчуття пов’язали з дефіцитом вітаміну D

Рівень вітаміну D природним чином знижується в зимові місяці з приходом похмурих днів

Це пов’язано з тим, що наш організм синтезує речовину під впливом сонячних променів. Вітамін вважається одним з найважливіших для здоров’я, оскільки він бере участь у багатьох важливих процесах в організмі.

Фахівці з лікарні Клівленда пояснили, що правильний рівень вітаміну D захищає від серцевих захворювань, гіпертонії, інфекцій, онкологічних захворювань, а також зміцнює імунітет і кістки. Існують різні симптоми дефіциту цієї речовини, які можуть варіюватися від людини до людини.

Однак одним з найперших вважається почуття постійної пригніченості. В цьому випадку постійним супутником стає депресія і апатія. За словами вчених, вітамін надає глибокий ефект на роботу мозку, включаючи вплив на нейротрансмітери. Саме вони беруть участь у формуванні важкої депресії.

Крім того, про брак вітаміну може говорити біль в кістках і суглобах, а також м’язові судоми. У жінок його дефіцит часто проявляється підвищеним випаданням волосся.

Щоб уникнути подібних проблем, лікарі рекомендують приймати вітамін D додатково з жовтня по березень. Оптимальною дозою вважається 10 мкг (400 МО).

Крім цього, важливо приділяти увагу раціону харчування. У великих кількостях ця речовина міститься в лососі, тунці і яйцях.

Медики попереджають, що ще одним чинником низького рівня вітаміну є прийом деяких лікарських препаратів. До них відносяться проносні, стероїди, ліки, що знижують холестерин, протисудомні препарати, протитуберкульозний рифампіцин і препарати для схуднення.