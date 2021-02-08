Отца братьев Суркисов похоронили на Байковом кладбище рядом с могилой Стуса

В столице на Байковом кладбище состоялась церемония прощания с Михаилом Суркисом.

Об этом СМИ стало известно из собственных источников.

Так, могила Михаила Суркиса находится в 30 метрах от могилы украинского поэта Василия Стуса.

4 февраля на 102-м году жизни умер Михаил Суркис, отца Игоря и Григория Суркисов.

«Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек-легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба «Динамо».

Михаил Суркис участвовал во Второй мировой войне. В одном из интервью Суркис-старший вспоминал, что перед отправлением на фронт ему изменили имя на Михаил (Рамиль при рождении). Ведь в случае попадания в плен парню с еврейским именем грозила бы немедленная смерть.