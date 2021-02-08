На похороны отца Суркисов пришли Ахметов и Коломойский

В воскресенье, 7 января, на киевском НСК «Олимпийский» прошла церемония прощания с отцом Григория и Игоря Суркисов — Михаилом Давыдовичем Суркисом.

Об этом информирует пресс-служба ФК «Динамо».

Сообщается, что проститься с Михаилом Суркисом, который ушел из жизни на 102-м году жизни, пришли бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов, бывший владелец футбольного клуба «Днепр» Игорь Коломойский и другие.

«После общественной панихиды Михаил Давыдович Суркис был похоронен на Берковецком кладбище, где покоится и его любимая жена Римма Яковлевна», — говорится в сообщении.