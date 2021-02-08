Почему признание Аркадия Ротенберга не опровергает расследование Алексея Навального.

Товарищ юношества президента Владимира Путина, мультимиллионер Аркадий Ротенберг, который получил звезду Героя Рф за стройку моста через Керченский пролив, ранее несогласованных массовых мероприятий в беседе Mash объявил себя обладателем резиденции на мысе Индокопас под Геленджиком.

Команда Алексея Навального 19 января предала гласности расследование, в каком заявляла, что на мысе располагается «дворец Владимира Путина» площадью 17 691 квадратный метр и ценою в 100 миллиардов рублей. На его территории, сопоставимой с 39-ю княжествами Монако, есть ледовый дворец, церковь, «чайный домик» и подземный тоннель с выходом к морю. «Медуза» ссылаясь на подрядные организации резиденции заявляет, что площадь всех сооружений резиденции, в том числе 16-этажный подземный комплекс, — 40 000 кв. м. По мнению Алексея Навального, дворец был взяткой для президента от приближённых к нему крупных бизнесменов. Кинофильм о дворце поставил новый рекорд на Ютуб, набрав за 7 дней 103 млн просмотра, 23 января на территории всего государства прошли демонстрации.

«Открытые медиа» разъясняют, почему возникновение Ротенберга в качестве обладателя дворца в Геленджике не опровергает то обстоятельство, что строили эту резиденцию для Владимира Путина.

Закрытая зона

Резиденция, которая занимает 68 га на мысе Индокопас под Геленджиком, охраняется очень отлично для личного владения. По бессчетным показаниям защитников экологии и путешественников, военнослужащие погранвойск и работники охранных компаний не пропускают чужой транспорт и пешеходов со стороны леса (Алексей Навальный в своём расследовании указал на карте заградительные пункты на магистралях) и патрулируют заграждения со стороны моря.

В октябре 2010 года произошла фактически неосуществимая для личного обладателя история: пограничная служба ФСБ дала лесной участок практически в 7000 га, который окружает 68 га резиденции, а аренду на сорок девять лет организации «Комплекс», на которую записан дворец.

С 2015 года над мысом Индокопас Министерство транспорта установил бесполётную зону на высоте до 4 км, удостоверив решение распоряжением от июля 2020 года. Это изготовлено в интересах пограничной безопасности из-за «возросшей специализированной активности ряда сопредельных стран, также входящих в блок Североатлантический Альянс» у расположенной тут погранзаставы, объяснили изданию СМИ в ФСБ. Малая погранзастава в близлежащем к резиденции селе Прасковеевка была с 1953 года, сразу со строительством дворца началось и стройку её новых корпусов, которые в официальном порядке были введены в эксплуатацию, по данным ФСБ, в октябре 2020 года.

Со стороны моря ко дворцу тоже не подобраться: участки взяты в аренду под фермы по разведению устриц и мидий и закрыты для движения судов. На термический карте MarineTraffic за 2018−2020 годы можно увидеть, что большая часть судов обходят мыс Индокопас, и только несколько лодок за этот период времени подошли к «дворцовой» пристани.

Практически официальная госрезиденция

Участок в лесу на мысе Индокопас, на котором в 2005—2006 годах началось возведение резиденции, поначалу был выделен в аренду администрации президента. По данным Федеральной службы госрегистрации, землю тогда предоставили в аренду пансионату «Туапсе» управделами президента. Однако уже в 2009 году участок был оформлен в собственность на личную организацию «Индокопас», привлечённые к строительству компании были думают, что возводят муниципальную резиденцию для Владимира Путина — в то время премьера, а на данный момент — президента.

«Открытые медиа» обнаружили 5 подрядные организации — от поставщиков оборудования для вертолётной площадки до установщиков инженерных сетей, которые назвали в собственных документах и презентациях «дворец» на мысе Индокопас «госрезиденцией», «резиденций администрации президента» либо даже «резиденцией российского президента». Во всех вариантах после возникновения этой инфы в статьях компании убирали информация о резиденции из открытого доступа. Однако до настоящего времени в резюме на online-биржах труда можно найти вакансии, в которых кандидаты говорят, что трудились в госрезиденции на мысе Индокопас.

Несколько человек, которые работали на строительству, поведали «Медузе», что Владимир Путин приезжал во «дворец» более четырёх раз. Специалисты по экологии, проникшие в 2011 году на территорию резиденции, зафиксировали на фотоснимках, что её ворота в то время украшал геральдический золотой двуглавый орел. На данный момент, судя по репортажам Mash и «Рф 1», сокола уже нет.

Финансовая поддержка от друзей

Общероссийскую известность резиденция на мысе Индокопас получила в 2010 году после письма предпринимателя Сергея Колесникова. Тот заявлял, что стройку «дворца», на которую к тому времени уже было израсходовано $1 миллиардов, держал под контролем товарищ (а позднее и тесть) президента Николай Шамалов, а шли на неё средства, которые перечисляются Шамалову большим делом. Алексей Навальный в своём расследовании ссылаясь на существующие у него денежные документы сообщил, что компании, которые связаны с товарищами и сподвижниками Владимира Путина, также «Роснефть» и «Транснефть», лишь за прошедшие 3 года перечислили на счёта компаний, которые владеют «дворцом» и прилегающими к нему винодельнями, 35 миллиардов рублей.

Согласованный пресс-тур

Уже 2-ой раз после того, как информация о «дворце» начинает обширно обсуждаться, возникает предприниматель, который называет эту резиденцию своим бизнес-проектом. В 2011 году, после изобличений Сергея Колесникова, обладателем «дворца» в беседе «Предпринимателю» объявил себя Александр Пономаренко, партнёр Аркадия Ротенберга.

После расследования Алексея Навального представители Пономаренко заявили Форбс, что предприниматель с 2016 года не имеет отношения ко «дворцу» и всему, что с ним соединено. На мыс Индокопас отравились съёмочные группы Mash, близкого к Государственной медиагруппе Ковальчуков, и муниципального канала «Российская Федерация 1». Конкретно им Ротенберг подтвердил, что является выгодоприобретателем «дворца» и подразумевает сделать из него апарт-отель. Это был «согласованный пресс-тур», сообщил «Открытым медиа» автор сюжета о дворце на «Рф 1», корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин.

Ответов на вопросы про то, по какой причине резиденцию охраняет ФСБ, куда делся орел с ворот, почему в предоставлении финансов «дворца» приняли участие госкорпорации и близкие к Владимиру Путину предприниматели и т. д., в сюжетах нет.

Представитель Аркадия Ротенберга Ольга Антонова не согласилась отвечать на вопросы «Открытых медиа» про то, в котором состоянии мультимиллионер приобрёл «дворец Владимира Путина», имеется ли под ним 16-этажный подземный комплекс и куда делись богатые интерьеры с ранешних фото из «дворца».