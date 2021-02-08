Ірина Федишин поділилась відвертим образом

Ірина Федишин з сім’єю відпочиває у Домініканській Республіці. Вони не втрачають часу та насолоджуються відпочинком та сонцем.

У своєму Інстаграм зірка часто ділиться з шанувальники фото. На нових знімках вона постала у звабливому образі. Співачка позувала посеред пляжу. Вона одяглась у чорний купальник, який відкрив вид на її живіт. Також вбрання підкреслило груди Ірини.

Свою волосся Федишин зібрала та заховала під кепкою. Хоч вона і була на пляжі. Але шанувальники побачили на ній мінімальний макіяж.