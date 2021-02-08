Кто «наживается» на ГТЛК?

Из госкомпании бесследно исчезают десятки миллиардов рублей. Куда и кому?

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) положила глаз на «Машпромлизинг», которую контролирует Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

ГТЛК с ноября прошлого года возглавил Евгений Дитрих, которого считают человеком братьев Ротенбергов. Они нашли для себя новую «кормушку»?

29 января компания заключила договор с неизвестным подрядчиком на 9,4 млрд руб. Предмет закупки — крытый вагон 11-2163. Эту модель в декабре прошлого года, по данным группы компаний «Инженерный центр вагоностроения», сертифицировало АО «Алтайвагон». Почему компания не указана в контрагентах.

В сентябре 2019 г., РБК писало, что акционером «Алтайвагона», подконтрольного компании «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева, стал «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ). Он получил 25% в компании.

ЦРПИ мог купить долю в «Алтайвагоне» в интересах Игоря Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга. Представители семьи это, естественно, не подтвердили. Официально ЦРПИ принадлежит Борису Гутцеву.

Интересно получается. В ноябре ГТЛК возглавляет человек Ротенбергов, в декабре «Алтайвагон», якобы не имеющий к ним отношение, сертифицирует вагон 11-2163. А в январе ГТЛК заключает договор на его поставку, не указывая подрядчика. Можно эту цепь событий считать случайной?

А если стоимость контракта завышена? Плевать! Официально подрядчик не объявлен, а тот, кому положено, в дела Ротенбергов, близких друзей Владимира Путина, нос совать не будет.

Грузите миллиарды в мешки?

Деньги из ГТЛК и до прихода Евгения Дитриха исчезали десятками миллиардов рублей и даже удивительно, что никому до этого нет дела. Видимо, к госкомпании присосались представители российской элиты, которая сама себе закон.

Перед заключением контракта на 9,4 млрд руб., ГТЛК заключила 15 договоров на предоставление кредита. Общая сумма – почти 600 млн руб. Кто дал деньги – неизвестно. В чем смысл данной операции? Договоры могли заключить для вывода из компании денег в виде возврата долга с процентами?

22 января был заключен контракт с неизвестным подрядчиком на приобретение автобусов большого класса НЕФАЗ 5299-0000040-57. Их производит Нефтекамский автозавод, входящий в «Камаз» Олега Дерипаски. Сумма контракта – 542 млн руб.

В этот же день заключен контракт на сумму 578 млн руб. Поставщик – неизвестен. Предмет поставки -троллейбус модели Авангард 5298-0000010-01. Их выпускает АО «Транс-Альфа» на базе Вологодского машиностроительного завода (ВМЗ). Бенефициары АО не указываются. Поговаривают, что к нему может иметь отношение корпорация «Ростех» Сергея Чемезова.

В этих контрактах хоть можно найти возможных исполнителей, а вот кто стал поставщиком серверного оборудования почти на 2,5 млрд руб., неизвестно.

И это только анализ контрактов за январь. В декабре с неизвестными подрядчиками также были заключены договоры, суммы которых складываются в миллиарды рублей. Что по этому поводу может сказать Евгений Дитрих? Свалить все на старое руководство ГТЛК, у ее нынешнего руководителя вряд ли получится.

Недавно Счетная палата направила в Генпрокуратуру результаты проверки компании «Автодор», которая подчинялась Минтрансу. Там такая же ситуация – подрядчики компании на сотни миллиардов рублей не указывались. К Дитриху у силовиков пока вопросов не возникло. И он теперь «дербанит» ГТЛК?

Наверное, следователям не составит труда посчитать на сколько миллиардов рублей ГТЛК заключила контрактов с неизвестными подрядчиками из общей суммы заказов – 552 млрд руб. Цифра может перевалить за сотню миллиардов?

У ГТЛК 6 «дочерних» структур, которые также не указывают своих подрядчиков. Этих контрактов столько, что их все перечислять их нет смысла. Остается только диву даваться, куда смотрят надзорные органы всех уровней.

ООО «Морской торговый порт «Лавна» в феврале 2019 г., заключило договор на производство работ подготовительного периода строительства и вертикальной планировки основной площадки объекта. Сумма контракта – 5,2 млрд руб., подрядчик – неизвестен.

Другая «дочка» ООО «ГТЛК-1520» была заказчиком в 29 контрактах, из которых подрядчик указан только в одном – ООО «Альфа-Лизинг» на сумму 2,9 млрд руб. А исполнители контрактов на сумму почти 43 млрд руб., неизвестны.

Официально самым крупным подрядчиком ГТЛК является АО «Вертолеты России», входящее в летный дивизион корпорации «Ростех». Ее глава Сергей Чемезов, не раз лоббировал интересы ГТЛК для получения заказов своими предприятиями.

В 2018 г., правительство приняло решение докапитализировать ГТЛК на 10 млрд руб. Деньги должны были пойти на покупку самолетов SSJ 100. Их производило АО «Гражданские самолеты Сухого».

В феврале 2020 г., АО было обанкрочено. При выручке 49 млрд руб., его убыток за 2018 г., составил 4,9 млрд руб. Чемезов хотел спасти предприятие за счет ГТЛК? Не получилось, сейчас оно входит в ПАО «Корпорация Иркут». Его финансовые данные за 2019 г., не раскрываются, а в 2018 г., при выручке 63 млрд руб., убыток составил 11 млрд руб. Наверное, поэтому финансовые показатели и засекретили.

Анализ контрактов ГТЛК показывает, что она может играть роль «кормушки» людей, приближенных к Владимиру Путину. И тем самым они подставляют его. Неужели сами этого не понимают? Или жажда наживы важнее имиджа президента России?

До Евгения Дитриха ГТЛК возглавлял выходец из ВЭБ Михаил Полубояринов, он занимал должность главы компании с марта прошлого года. До этого с 2015 г., ГТЛК руководил Сергей Храмагин.

Есть подозрение, что руководители ГТЛК сами ничего не решают, а являются лишь «пешками» в руках Сергея Чемезова, Аркадия Ротенберга и им подобных. Тот же Полубояринов не проработал и года, был назначен на пост главы ПАО «Аэрофлот».

Евгений Дитрих, судя по «тайным» контрактам, тоже может на должности не задержаться. Возможно, в ближайшем будущем ГТЛК ждет громкий скандал. Под раздачу могут попасть и Сергей Храмагин, и Михаил Полубояринов, и Евгений Дитрих. Стиль «руководства» у них был примерно одинаковый.

Зачем ГТЛК «Машпромлизинг»?

ГТЛК и ОСК уже много лет ведут борьбу за статус единого лизингового оператора в судостроении. За этим могут стоять интересы главы «Роснефти» Игоря Сечина и главы «Ростех» Сергея Чемезова.

Первым главой ОСК, созданной по указу Владимира Путина, был Роман Троценко, который, по слухам, часто действует в интересах Сечина. Нынешний руководитель корпорации Алексей Рахманов ранее работал в Минпромторге. Его возглавляет Денис Мантуров – давний партнер Сергея Чемезова.

Сечин и Чемезов – равноприближенные к Владимиру Путину люди и обычно стараются не вступать в отрытый конфликт. Примером тому может быть конфликт между «Роснефтью» и «АФК Система» Владимира Евтушенкова по поводу «Башнефти».

Евтушенков и Чемезов сотрудничают в области радиоэлектроники, но глава «Ростех» не стал вмешиваться в ситуацию. Хотя мог действовать тайно и именно ему, Евтушенков обязан заключением мирового соглашения, которое сэкономило ему 70 млрд руб.

«Машпромлизингу» были выделены из бюджета 22 млрд руб. Компания вместе с полученными деньгами может быть передана ГТЛК бесплатно. И это не может не возмущать ОСК, которая, наверное, считает, что ее таким образом «обкрадывают».

В ОСК говорят, что ГТЛК должна заплатить за компанию рыночную стоимость. Однако это точно решать не руководству компаний. Они могут сколько угодно ломать «копья», а окончательное решение – за правительством.

Евгений Дитрих – исполнитель воли Ротенбергов?

Неофициально судьбу «Машпромлизинга» могут решать между собой Ротенберги, Игорь Сечин и Сергей Чемезов. Евгению Дитриху и Алексею Рахманову отводится лишь роль исполнителей.

Катализатором к принятию решения о переподчинении ГТЛК «Машпромлизинга» могло стать получение им в январе 6,4 млрд руб., на развитие речных судов на подводных крыльях. Почему бы и не забрать себе прибыльную и регулярно датируемую государством структуру?

Как ГТЛК умеет распоряжаться бюджетными деньгами видно из выше приведенных примеров – контрактов на миллиарды рублей с неизвестными подрядчиками.

По-видимому, наверху принято решение – объединить все государственные лизинговые активы под одной «крышей» ГТЛК. Ей также планируют передать активы «ВЭБ-лизинга». Это – такая же «кормушка», как и ГТЛК.

В 2019 г., АО «ВЭБ-лизинг» получило выручку 60 млрд руб., и прибыль 16 млрд руб. Заказчиком компания была в 830 контрактах на сумму более 41 млрд руб.

2 декабря прошлого года компания заключила контракт с неизвестным подрядчиком на поставку подвижного состава ЭП2Д в количестве 6 (шести) единиц. Сумма контракта – 4,1 млрд руб.

ЭП2Д производит Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), входящий в «Транмашхолдинг» олигарха Искандера Махмудова, экс-партнера Сергея Чемезова по концерну «Калашников». Так что не только друзья Владимира Путина имеют доступ к государственным «кормушкам».

На сколько миллиардов рублей заключено у «ВЭБ-лизинга» контрактов с неизвестными подрядчиками? Наверное, это уже не важно. Компания растворится в ГТЛК вместе со своими «тайнами».

Евгений Дитрих вовсе не случайно оказался во главе ГТЛК. Он, по-видимому, выполняет роль смотрителя своеобразного государственного «общака», через который проходят десятки миллиардов рублей.

Делается все открыто, никто никого не стесняется и не боится. А чего бы, если всем заправляют Ротенберги и Чемезоав? Против них даже у Генпрокуратур и ФСБ кишка-тонка.

compromat.group