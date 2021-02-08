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Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: класичний Маріо та ігри від Electronic Arts

09.02.2021

Головною подією цього тижня стала презентація ремастера Mass Effect. Щоправда, користувачі платформи Reddit створили не так й багато мемів про цю гру, тому топ вийшов дуже різноманітним.

: 24 канал

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

10 місце – Високі проблеми

Кількість лайків – тисяч

Автор – kikimaru024

9 місце – Новітня графіка

Кількість лайків – 12 тисяч

Автор – Vulkir

Оригінал
Ремастер

8 місце – 4,99 за коментар до цієї публікації

Кількість лайків – 24 тисячі

Автор – bradhrad

Коли ви починаєте отримувати задоволення від ігор Electronic Arts:
почекай, це незаконно.

7 місце – Від перестановки доданків…

Кількість лайків – 25 тисяч

Автор – Gorotheninja

Кірю: боже. Що ти бачиш?
Маджима: ні чорта. Нумо поміняємося місцями

6 місце – Життєва історія

Кількість лайків – 55 тисяч

Автор – DuceSantanu

Коли я намагаюсь грати у браузерну гру на своєму комп’ютері 2008 року:
Комп’ютерні кулери:
Материнська плата:
Диспетчер завдань:
Процесор:
Я:

5 місце – Всі ж пам’ятають класику

Кількість лайків – 76 тисяч

Автор – AlexToske

Дитина, якій 7 років: Fortnite провів перший віртуальний концерт
Я, інтелектуал:

4 місце – У цьому місті залишиться лише один

Кількість лайків – 77 тисяч

Автор – BloodStone29

Гаразд, хлопці, чому б нам не заспокоїтися

3 місце – Тижні підготовки для…

Кількість лайків – 83 тисячі

Автор – AngryCobraChicken

Боузер: боже мій, я не можу дочекатися, коли він прийде сюди. Маріо, готуйся до восьми складних світів.
Маріо:

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2 місце – Після кожного програного матчу

Кількість лайків – 90 тисяч

Автор – SrGrafo

– це було близько
– так, це було досить весело
– зараз лише одна річ може зіпсувати цей досвід
Ворожий гравець: це було дуже легко, отримайте!

1 місце – Вже пройшло 24 роки

Кількість лайків – 126 тисяч

Автор – Valenderio

Пацієнт: док, я відчуваю, що старію.
Доктор: хммм… Скажіть мені, а ви грали у Final Fantasy VII одразу після її релізу?
Пацієнт: так, я грав у дитинстві. Це моя улюблена відеогра.
Доктор: пацієнт майже мертвий.

 

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