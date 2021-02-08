Штормове попередження: у Києві очікується до 30 см снігу

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 8 лютого у низці областей, зокрема, й на Київщині, де прогнозують приріст снігу 20-30 см.

Сьогодні в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий).

Найінтенсивнішій снігопад очікується у другій половині понеділка. У Київавтодорі закликають водіїв по можливості не виїжджати на власних авто, не залишати машини на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати снігоприбиральній техніці.

Температура повітря вдень від 7 до 9 градусів морозу. До речі, синоптики прогнозують морозну погоду в Києві не тільки цього, але й наступного тижня.

Тим часом у Києві обмежили в’їзд до міста великогабаритного транспорту, щоб уникнути заторів на дорогах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Нагадаємо, що обмеження діятиме протягом 8-9 лютого.