Офіційний представник Huawei підтвердив, що компанія візьме участь у виставці Mobile World Congress (MWC) 2021, яка пройде з 23 по 25 лютого цього року. На цьому заході компанія представить широкий спектр новинок, включаючи нові базові станції 5G.

Віце-президент Huawei по лінійці продуктів для бездротових мереж Ган Бін (Gan Bin) сказав, що глобальне розгортання мереж 5G вступило в швидкісну фазу. Він також зазначив, що в цьому році кількість користувачів 5G перевищить 500 мільйонів людей – і це тільки в Китаї.

Huawei очікує, що найближчим часом мережі 5G почнуть випробовувати середні і великі навантаження. Темпи збільшення числа користувачів 5G в Китаї досягнуть 30% в 2021 році, 42,9% у 2022 році, 56,8% в 2023 році, 70,4% в 2024 році і 81,7% в 2025 році. Нагадаємо, мережеве обладнання Huawei заборонено в США і деяких країнах Європи, які підтримують американську політику.