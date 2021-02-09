Водійське посвідчення буде містити більше інформації

У МВС підготували зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Серед запланованих змін:

1) збільшення до двох років строку дійсності результатів складеного теоретичного іспиту, які на сьогодні вважаються дійсними лише протягом трьох місяців;

2) практичний іспит будуть проводити:

для категорій А1, А та В1 (мотоцикли, мопеди, квадроцикли) – виключно на майданчиках для навчання;

для категорій В, С1, С, D1, D (автомобілі, вантажівки, автобуси) – виключно в умовах дорожнього руху на визначених територіальним сервісним центром МВС маршрутах;

для категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE (состави транспортних засобів з тягачем ) проводиться у два етапи: перший етап (одна вправа – паркування) проводиться на майданчиках для навчання з початкового керування, другий етап – в умовах дорожнього руху.

3) скасування необхідності підтвердити стаж водіння наявної категорії (навички керування, безперервний стаж) для відкриття нової категорії;

4) обмін посвідчення водія у разі відсутності в населеному пункті ТСЦ МВС здійснюватиметься за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи та за наявності більше 10 заявок у відповідній області, в якій розташований населений пункт. Також у мобільному пункті можна буде зареєструвати (перереєструвати) ТЗ;

5) можливість укладення договору купівлі-продажу в електронному вигляді з використанням сервісу «Електронний кабінет водія» без особистої присутності (якщо продається не більше одного ТЗ протягом року);

6) за наявності в медичній довідці інформації про обмеження, за яких дозволяється керувати транспортними засобами, відомості про ці обмеження зазначаються в графі “12” посвідчення водія у формі кодів:

01. Засіб корекції та/або захисту зору.

01.01. Окуляри.

01.02. Контактна (-і) лінза (-и).

01.05. Пов’язка на око.

01.06. Окуляри або контактні лінзи.

01.07. Спеціальний оптичний пристрій.

02. Слуховий апарат / засіб для спілкування.

03. Протези кінцівок / ортези на кінцівки.

03.01. Протез (-и) верхньої (-іх) кінцівки (-ок) / ортез (-и) на верхню (-і) кінцівку (-и).

03.02. Протез (-и) нижньої (-іх) / ортез (-и) на нижню (-і) кінцівку (-и).

7) у разі складання особою практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у графі «12» посвідчення водія зазначається відповідна відмітка.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 25 лютого на електронну адресу: [email protected]. Електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови проводяться тут.