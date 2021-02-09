Як стрес може вплинути на шкіру і що з цим робити

Стрес, особливо тривалий, може вплинути на ваше здоров’я. Дослідження показали, що хоча іноді стрес корисний для вас, його надлишок може збільшити ризик підвищення кров’яного тиску, серцевих захворювань, діабету, ожиріння, депресії або тривоги. Насправді стрес впливає на все ваше тіло, включаючи шкіру, волосся та нігті. Він також може посилити проблеми існуючі зі шкірою, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Експерти стверджують, що стрес може мати величезний вплив на вашу шкіру. Деякі найпоширеніші побічні ефекти стресу включають вугрі, сухість шкіри, висипи, зморшки тощо.

Можливо, ви помічали, що коли ви перебуваєте в стресі, стан шкіри погіршується. Це пов’язано з тим, що стрес змушує ваше тіло виділяти такі гормони, як кортизол, що спричиняє збільшення вироблення жиру в шкірних залозах. Надмірне вироблення шкірного жиру може призвести до засмічення пор, вугрів та інших проблем зі шкірою.

Дослідження також припускають, що стрес, спричинений недосипанням, може прискорити появу ознак старіння, такі як дрібні зморшки, нерівномірна пігментація та зниження еластичності, що може призвести до утворення мішків під очима.

Стрес також може ослабити вашу імунну систему, що збільшує чутливість шкіри. Це викликає появу висипань та почервоніння шкіри. Крім того, відомо, що стрес посилює симптоми шкірних захворювань, таких як псоріаз, розацеа та екзема.

Хронічний стрес пов’язаний з раннім посивінням та випаданням волосся.

Відомо, що стрес також може призвести до появи шкідливих звичок, які заважають повсякденному догляду за шкірою. Більше того, проблеми зі шкірою можуть ще більше посилити стрес.

Щоб впоратись зі стресом та покращити стан шкіри, вам варто дотримуватись таких заходів: