Цена Brent подскочила до годового максимума

Стоимость нефти марки WTI тоже подскочила, превысив 58 долларов за баррель, передает корреспондент The Moscow Post .

Около 5:15 по мск нефть стоила $61,03, но позже цена опустилась до 60,9 долларов. До этого такая отметка у Brent наблюдалась 7 января 2020 года, когда баррель стоил 61,35 долларов.

У американской нефти WTI тоже растет динамика. Сырье торгуется на бирже по 58,3 доллара за баррель, выше 58 долларов нефть этой марки был показатель в 2019 году.

С начала года можно наблюдать уверенный рост котировок. Причина в основном в достижении соглашений странами-участницами ОПЕК+ о наращивании добычи нефти в феврале и марте. Россия и Казахстан смогут увеличить добычу — на 65 тыс. баррелей и на 10 тыс. соответственно. Саудовская Аравия согласилась на сокращение добычи нефти в феврале и марте на один млн баррелей в сутки.

В начале февраля американское Минэнерго опубликовало ежегодный прогноз по ценам на сырье. Оптимистичный сценарий прогноза к 2050 году гласит, что стоимость Brent увеличится до 173 долларов, в базовом – до 95 долларов, а при пессимистичном сценарии упадет до 48 долларов.

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