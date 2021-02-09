Чекменев «запутался» в судебных «сетях»?

Очередное заседание по иску ООО «УК «Рудгормаш» к изданию The Moscow Post показало, что фирма борется за «честь и достоинство» другой компании и бизнесменов, чьи интересы она представлять не может.

Кажется, ООО «УК «Рудгормаш», которое еще в 2019 году обратилось в суд, само не понимает, кого и чем «обидели» журналисты The Moscow Post. Поводом для разбирательств стал материал «Успеет ли Анатолий Чекменев сбежать в Лондон?» . Вот только информация, которая не устроила истца, касается совсем другой фирмы с похожим названием — ЗАО «УГМК-Рудгормаш», а также бизнесменов Елены и Анатолия Чекменевых , которых организация представлять, по всей видимости, не уполномочена.

Тяжбы между изданием и фирмой тянутся уже больше года — за это время не раз поднимался вопрос о заключении мирового соглашения, против которого редакция возражений не имеет, но истец продолжает судебный спор по сей день. Притом не предоставляет полный комплект нужных суду документов.

«Письмо счастья» с требованием признать недостоверной и порочащей честь информацию, опубликованной на сайте The Moscow Post, пришло от ООО «УК «Рудгормаш» в конце 2019 года. С тех пор прошло ни одно заседания, и даже была проведена экспертиза по требованию истца. К фактуре «придраться» не удалось, поскольку вся информация подтверждена ссылками на официальные источники и другие СМИ. Юристы предприятия пошли дальше и попытались «зацепиться» за авторский стиль журналиста, который использовал метафоры и вопросительные предложения-предположения. Получаются, борются они против свободы самовыражения?

Языковые средства художественного выражения теперь хотят признать незаконными?

В ходе разбирательства вскрылась и другая занимательная деталь — теперь у истца остались претензии лишь по поводу фраз относительно ЗАО «УГМК-Рудгормаш», то есть совершенно другого юрлица и, к тому же, находящегося в процессе ликвидации. Что же касается самих бизнесменов Чекменевых, то нет ни одного доказательства, что у истца есть основания действовать в их интересах.

— Чекменевы не являются органами юридического истца, через которое общество несет права и обязанности. Соответственно, нет полномочий, чтобы их интересы представляла фирма. Хотя Елена Чекменева и является учредитель истца, она не выразила своего отношения никаким образом. Тогда было бы логично было предположить, что в публичных акционерных обществах, где десятки, сотни, а то и тысячи акционеров, организация могла бы выступать от лица каждого из них, но это же не так, — отметил юрист The Moscow Post Александр Чангли.

Что примечательно, Чекменевы не выразили никаких претензий при подаче искового заявления в суд и не представили никакой своей позиции в течение того времени, что идет разбирательство. А оно, напомним, длится более года. Неужто не нашли времени? Или им просто нечего сказать?

Невольно возникает мысль — уж не пытаются ли бизнесмены затянуть время? Им, видимо, его не жалко, тем более, что на последнем заседании они даже не присутствовали. Не думают ли они, что, занимая время журналистов, они «подстрахуют» себя от новых публикаций, в которых изложат факты об их деятельности, которые они не горят желанием афишировать?

Чекменеву надоели «лишиние» вопросы?

Занимательно и то, что в изначальном исковом заявлении юристы ООО «УК «Рудгормаш» на шести страницах подробно расписали, что именно их не устроило в материале The Moscow Post. В частности, им пришлось не по душе изложенное в тексте предположение о том, что компания может намеренно банкротить связанные с ней структуры. И — вуаля — через год после первой публикации похожую версию выдвинул и ФНС.

Налоговики подозревали холдинг в том, что там реализовали схему, позволяющую уклоняться от расплаты с внешними кредиторами. Согласно картотеке арбитражных дел , вопросы вызвало банкротство того самого «УГМК-Рудгормаш», которое было подконтрольно УК «Рудгормаш». При том, по данным ведомства, бенефициарным их владельцем является одно лицо — Герасимова М.Т., которая на тот момент владела по 80% акций каждого предприятия. По мнению налоговиков, должника могли сделать «центром убытков», а его УК, соответственно, стала «центром прибыли» — ведь вся выручка уходила ей. На дочернюю структуру же могли «спихивать» долговые обязательства, а потом обанкротили.

По мнению налоговиков, контракты с УК были убыточными для должника, а управляющая компания регулярно изымала деньги из его оборота и осуществляла за него платежи в пользу третьих лиц в нарушении очередности погашения долгов, писал «Коммерсант» .

И это не единственная история в холдинге, которая уже привлекала внимание СМИ. Так, у дочерней структуры УК, «РГМ-комплекта» более года назад внезапно начались проблемы — контора задолжала 190 млн рублей налогов, пеней и штрафов. Управляющая компания пыталась спасти актив — внесла за «дочку» более 75 млн рублей в ФНС. Впрочем, с начала 2019 года она находится в процессе банкротства. Интересно, каким образом вышло так, что у УК деньги нашлись, а у предприятия, которое непосредственно их в холдинг и приносит — нет? Возможно ли, что из оборота фирмы систематически изымаются средства? В таком случае, есть вопросы, куда они могут направляться.

А идею по этому поводу есть: у управляющей компании есть еще одна дочерняя структура — ныне ликвидированное ООО «Росбелмаш». И там в соучредителях «сидит» лондонская «Малбург Инвест ЛТД». То есть средства могли «утекать» на иностранные счета на вполне легальных основаниях?

Упоминание в материале The Moscow Post о факте участия в структуре собственности английской фирмы, который на раз-два подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, также стало предметом судебных претензий.

Не первый раз в суде

Подозрения в преднамеренном банкротстве предприятий Чекменевым, на самом деле, возникли давно. И дело даже доходило до реального уголовного дела и ареста: по информации «Коммерсанта» в 2009-2010 годах предприниматель успел провести в СИЗО полгода. В то время основного владельца «Рудгормаша» и экс-члена совета директоров Вячеслава Енина подозревали в мошенническом хищении имущества, «отмывании» средств организации и умышленном банкротстве. Впрочем, сам Чекменев тогда считал, что ход делу дали, потому что «Рудгормаш» «интересен сторонним лицам для недружественного поглощения».

Возможно ли такое, что сам бизнесмен может не понаслышке знать о разнообразных преступных схемах? Ведь, по версии СКР, Анатолий Чекменев, аж с июня 1999 года вывел имущество завода «до последнего винтика» на подконтрольные юрлица. Общий ущерб, по оценке правоохранителей, мог достигать 130 млн рублей. Впрочем, эти обвинения с коммерсанта были сняты — истек срок давности. А по остальным пунктам и его, и товарища Енина, оправдали.

Однако определенные вопросы у злопыхателей к Чекменеву остались. Дело в том, что в 2008 году на экс-руководителя службы безопасности «Рудгормаша» Николая Петрищева было совершено покушение: его дом подожгли, а сам Петрищев оказался в больнице с множественными ожогами, писал «Росбалт» . По словам пострадавшего, к делу мог быть причастен Чекменев, который якобы хотел завладеть акциями бывшего начальника СБ. Петрищев жаловался, что перед историей с поджогом в его адрес поступали угрозы. Такие методы работы могут быть у воронежского предпринимателя?

А ведь он не только бизнесмен, но и бывший политик — был депутатом Воронежской Облдумы третьего и четвертого созывов, а также председателем в Совете промышленников региона с 1997 по 2009 годы. Уж не помогли ли ему связи, вероятно налаженные в тот период, построить бизнес империю? Не благодаря им ли Чекменев то и дело уходит от уголовных историй?

В этот раз бизнесмен сам навлек на себя внимание, обратившись с иском в адрес The Moscow Post. Вот только пока что его обвинение «рассыпается» на глазах. И возможно, скоро дело закроют — на последнем заседании уже дошло до стадии прений, в следующий раз с ООО «УК «Рудгормаш» наши журналисты встретятся 15 марта. Если, конечно, истец в этот раз соблаговолит появиться.

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