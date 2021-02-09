В Україні плануть створити нову систему моніторингу біозагроз

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має бути посилено і створено нові системи моніторингу біологічних загроз.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді”.

“Ми маємо посилити і створити нові системи моніторингу біологічних загроз, включаючи дослідження за поширенням патогенів у тваринному світі, які мають ризик перекинутися до людей. Маємо створити доступну, зрозумілу та всеосяжну систему моніторингу та прогнозування біологічних загроз в Україні і світі”, – відзначив Зеленський.

Він додав, що подолати усі ці виклики Україна та світ можуть тільки згуртовано і спільно.

Зеленський також заявив, що в питаннях протидії COVID-19 Україні є чим пишатися.

“Якщо говорити відверто, той стан медичної системи, яку ми отримали в спадок, за логікою речей не залишив жодних шансів, аби уникнути колапсу і уникнути катастрофи. Була зруйнована система лабораторій, на всю країну їх залишилося цілих п’ять. Було зруйновано вертикаль державних санітарних лікарів, лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів. Ми, фактично, збирали по країні в ручному режимі. Те ж саме стосується і забезпечення усім необхідним”, – зазначив Президент.

Зеленський нагадав, що на початку пандемії медичні засоби та обладнання були дефіцитом, а в державному резерві “побачили порожні полиці”, однак змогли швидко організувати поставки з інших країн, а згодом – розгорнути масштабне українське виробництво.

Глава держави нагадав про підвищення заробітних плат медикам, що протидіють COVID-19, до 300%, а також про збільшення виплат медичним працівникам усіх рівнів.

Окрім того, Зеленський зазначив, що жорсткий карантин навесні дав змогу “виграти важливий дорогоцінний час”.

Січневий карантин, за словами Президента, допоміг суттєво збільшити кількість ліжок у лікарнях.

“Рівень смертності від COVID-19 в Україні – найнижчий у порівнянні з багатьма країнами світу, країнами Європи. Ми довше за інших протрималися і не вводили локдаун, а ті обмеження, що діяли в січні, – були досить, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну, наприклад, у Німеччині, Британії, Франції та інших країнах. За цей час нам вдалося збільшити суттєво кількість ліжок у лікарнях. І вже сьогодні 70% з них – вільні. Більше 80% ліжок в Україні забезпечені на сьогодні киснем”, – розповів Зеленський.