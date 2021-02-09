Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на смерть бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца. Об этом сообщает .

Политик выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Шульца. Горбачев назвал бывшего госсекретаря США «крупной величиной в мировой политике». «Мы работали вместе, это было нелегко, но совместными усилиями мы находили пути решения проблем на основе учета интересов обеих сторон. Я думаю, этот опыт важен сейчас», — отметил он.

Джордж Шульц скончался 6 февраля в возрасте 100 лет. Он был госсекретарем США с 1982 по 1989 год, во время президентства Рональда Рейгана. Сопровождал его в поездке в Рейкьявик для встречи с главой СССР Михаилом Горбачевым в 1986 году. Также присутствовал вместе с вице-президентом США Джорджем Бушем-старшим на похоронах генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в ноябре 1982 года. До этого Шульц также занимал посты министра труда и министра финансов США.