Венеція святкує знаменитий карнавал без туристів

Венеція в ці вихідні почала свій знаменитий карнавал, але через пандемію коронавірусу він проходить без натовпів туристів, які щорічно приїжджали в ці дні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Local.

Італія 1 лютого послабила коронавірусні обмеження, надавши більше свободи більшості регіонів. Венеція входить в число районів, що відносяться до “жовтої” категорії з меншим ризиком зараження, але жителям як і раніше не дозволяється виїжджати за межі регіону.

За даними мерії, до початку пандемії карнавал приносив ​до казни Венеції близько 70 мільйонів євро, а на свято приїздили понад півмільйона туристів.

Асоціація місцевих ремісників запустила кампанію знижок, щоб спонукати жителів взяти участь у святкових заходах цього року за відсутності іноземних гостей.

“Венеційський карнавал – в масках… і в масках”, – говорить їх слоган, відсилка до повсюдного поширення масок, як святкових, так і захисних.

Влада Венеції була змушена перервати торішній карнавал, коли почалася пандемія. Цього року деякі урочистості переносяться в онлайн, з відео, на яких венеційці святкують на вулицях в карнавальних вбраннях.