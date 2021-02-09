Суд оштрафовал депутата Бондаренко за участие в несанкционированной акции

Суд приговорил депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко к административному штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает .

Депутата от КПРФ признали виновным по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга») РФ.

Как уточнили в пресс-службе суда, несмотря на требования сотрудников полиции разойтись, Бондаренко принимал участие в несанкционированной акции 31 января.

Ранее задержание саратовского депутата прокомментировал лидер компартии Геннадий Зюганов. «Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться», — сказал Зюганов.

8 февраля члена КПРФ доставили в полицию для составления протокола за участие в несогласованной акции 31 января.