Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил письмо спикерам Госдумы и Совета федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с предложением запретить иностранным агентам и членам их семей баллотироваться на выборах всех уровней.

Янусков считает, что это позволит не допустить Юлию Навальную к выборам в Госдуму, сообщает со ссылкой на текст письма.

«Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры — введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки», — говорится в обращении. В бизнес-ассоциации считают, что такую меру нужно принять в связи с «желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс».

Янусков уверен, что «предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны». Он называет Алексея Навального иностранным агентом, хотя Минюст не вносил его в список «физлиц-иноагентов».

Ассоциация предложила парламенту внести соответствующие поправки в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» в 2015 году основал бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Его советником была дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, но в 2017 году она ушла с этой должности. Это произошло вскоре после того, как Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons возле Красной площади.