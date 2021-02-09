Бывшего полковника-миллиардера Захарченко увезли из СИЗО в больницу

Осужденный за коррупцию бывший полковник-миллиардер МВД Дмитрий Захарченко госпитализирован, его увезли из СИЗО в больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По ее словам, у Захарченко системное заболевание отдельных органов. Он находится в хирургическом отделении 20-й больницы на севере Москвы, где после обследования его, возможно, прооперируют. Омбудсмен дважды встречалась с осужденным, который был этапирован из мордовской колонии в СИЗО Москвы для участия в суде по второму делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей.

По версии следствия, что с 2007 по 2016 годы Захарченко систематически получал вознаграждения от организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. В нее входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Служивший в МВД Захарченко покровительствовал их деятельности, помогая скрыть преступление.

Кроме того, в 2015 году один из предпринимателей, работающий в сфере топливно-энергетического комплекса, оплатил Захарченко проживание в элитных отелях в Краснодарском крае. Номера обошлись ему в 844 тысячи рублей.

Вместе с Захарченко по делу проходят Маркелов, Критинин и Белевцов. Остальные фигуранты объявлены в международный розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

Захарченко свою вину не признает. В настоящее время он отбывает срок в 12,5 года по первому приговору, который ему вынесли за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.